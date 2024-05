Direktversand des Passes Personalausweis wird um fast 50 Prozent teurer

Schon im vergangenen Jahr hatten die Länder Einspruch erhoben. Man begrüße zwar „einen Direktversand für Dokumente der Bundesdruckerei GmbH einzuführen“, liest man in einer Entschließung. Das sei effizient, werde „Bearbeitungszeiten für andere Anliegen verkürzen und die allgemeine Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger“ steigern. Aber: Der Bundesrat betrachte „die vorgesehene Gebühr in Höhe von 15 Euro je Antrag als zu große Belastung für die Bürgerinnen und Bürger“. Der Bund müsse die Kosten aus Bundesmitteln übernehmen und so einen kostenlosen oder „jedenfalls kostengünstigen Direktversand“ ermöglichen. „So wird die Gebühr für den Personalausweis um fast 50 Prozent angehoben“, beklagen die Länder.