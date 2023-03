Mittelstand appelliert an Fraktionen Regierung soll Energiepreisbremse ändern

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP aufgefordert, die Energiepreisbremse für mittelständische Unternehmen in letzter Minute vor dem entscheidenden Bundestagsbeschluss an diesem Donnerstag noch nachzubessern. „Wenn Betriebe bisher nicht zu einem günstigeren Tarif für Strom und Gas wechseln, hat das mit bestehenden Lieferverträgen ohne Kündigungsmöglichkeiten zu tun. Die geplante Differenzbetragsanpassungsverordnung negiert dies und geht damit voll zu Lasten der Unternehmen insbesondere im Mittelstand“, sagte DIHK-Vize-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks unserer Redaktion. „Sie bestraft Betriebe, die 2022 zu extrem hohen Strom- und Gaspreisen Verträge abschließen mussten, da es gar keine anderen Angebote am Markt gab“, sagte Dercks.