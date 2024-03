WLAN und Smartboards Gelder aus Digitalpakt Schule gehen zur Neige

Der Digitalpakt Schule wurde 2019 für fünf Jahre gestartet, um dringend benötigte technische Anschaffungen zu fördern. Während der Corona-Pandemie kamen Zusatzprogramme hinzu. Die Gelder wurden genutzt, um schuleigenes WLAN aufzubauen, interaktive Tafeln (Smartboards) anzuschaffen ebenso wie Tablets. Administratoren wurden an die Schulen geholt, die sich um die Technik kümmern. Laut Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion sind alleine für Schulen in Nordrhein-Westfalen Bundesmittel in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro geflossen oder verplant. Schulen in Rheinland-Pfalz wurden mit fast 250 Millionen Euro gefördert, Schulen im Saarland mit gut 50 Millionen Euro, wie ferner aus der Antwort hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegt.