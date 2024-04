Digitalisierungsstrategie des Bundesarbeitsministeriums Bürgergeld-Anträge per App geplant

Bürgergeld soll künftig per App vom Handy aus beantragt werden können. Wie das Medienhaus Table.Media am Montag in Berlin berichtet, ist die Bürgergeld-App Teil einer Digitalisierungsstrategie des Bundesarbeitsministeriums. Sie soll es ermöglichen, auf dem Handy Anträge zu stellen, Termine zu vereinbaren und Stellenangebote zu erhalten.