Für Grundschüler : Bildungsexperten fordern Informatik als Pflichtfach

Berlin Die Möglichkeiten der digitalisierten Welt müssten auch endlich in der Bildung genutzt werden, fordert ein Expertengremium der Kultusministerkonferenz. Bei der Digitalisierung an Schulen gebe es „dringenden Handlungsbedarf“.

Bildungsexperten der Kultusministerkonferenz (KMK) haben in einem Gutachten gefordert, dass Deutschland sich stärker für die Digitalisierung der Bildung einsetzen muss. Man müsse so schnell wie möglich in die Lage versetzt werden, „aktiv die Anforderungen einer digitalisierten Welt zu bewältigen und ihre Möglichkeiten zu nutzen“, heißt es in einem Gutachten der „Ständigen Wissenschaftlichen Kommission“ für die KMK.

Geht es nach den Experten, sollte Informatik zum Pflichtfach werden. „Es besteht ein breiter Konsens, dass informatische Bildung ein wichtiger Bestandteil für erfolgreiche Teilhabe an der digitalisierten Welt ist und daher Informatik als Pflichtfach in der Schule eingeführt werden sollte“, heißt es in dem Gutachten. In einigen Bundesländern gibt es bereits Informatik als Pflichtfach, in anderen wird es als Wahlmöglichkeit angeboten.