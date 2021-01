Kostenpflichtiger Inhalt: Digitaler CDU-Parteitag : 15 Minuten Zeit für die perfekte Rede

Der digitale CDU-Parteitag beginnt am Freitag. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Es wird der erste Parteitag in Deutschland, auf dem der Parteivorsitzende digital gewählt wird: Die CDU startet am Freitag ein Experiment, an dessen Ende ein neuer Parteichef stehen soll. 1001 Delegierte stimmen zunächst online, später per Briefwahl über einen neuen Vorsitzenden ab.