Prognose von Dietmar Bartsch „Medienhype“ um Wagenknecht wird bald abebben

Im alten DDR-Kino Kosmos in Berlin-Mitte kommt es an diesem Samstag zusammen - das Bündnis Sahra Wagenknecht, kurz BSW. Es wird der erste Parteitag der neuen Wagenknecht-Partei sein. Weil die Frontfrau vormals der Linken angehörte und durch ihren Austritt und der ihrer Mitstreiter die Linksfraktion im Bundestag aufgelöst werden musste, dürften Wagenknechts ehemalige Weggefährten besonders interessiert sein an dem, was dort beschlossen wird. Der frühere Fraktionschef Dietmar Bartsch ruft freilich zur Gelassenheit auf.