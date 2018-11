Nachrüst-Gipfel mit Minister Scheuer: Autobauer wollen bis zu 3000 Euro für ältere Diesel zahlen

Berlin Mehr als fünf Stunden verhandeln Verkehrsminister Scheuer und die deutschen Autobauer. Jetzt gibt es eine Einigung. Für betroffene Autofahrer soll es bis zu 3000 Euro geben.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die deutschen Autohersteller haben in Verhandlungen zu Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel einen Kompromiss gefunden. Die deutsche Autoindustrie habe sich „sehr stark bewegt“, sagte Scheuer am Donnerstag nach einem Spitzentreffen mit Spitzenmanagern der Branche in Berlin.