Diesel: Berlin muss Fahrverbot in mehreren Straßen einführen

Kampf gegen Stickoxide : Gericht ordnet Diesel-Fahrverbote auch für Berlin an

Berlin Berlin muss in mehreren Straßen ein Diesel-Fahrverbot einführen. Dies hat das Verwaltungsgericht in der Hauptstadt am Dienstag entschieden.

Das Urteil könnte rund 200.000 Autos betreffen, außerdem Fahrzeuge von Pendlern sowie Lastwagen. An vielen Stellen wird der Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid überschritten. Der Senat wollte Fahrverbote bis zuletzt abwenden.

Der Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, sagte vor Beginn der Verhandlung, er hoffe auf eine kluge Entscheidung für saubere Luft. "Das kann nur heißen: Diesel-Fahrverbote ab dem Jahr 2019."

Das Bundesverwaltungsgericht hatte Fahrverbote für zulässig erklärt - wenn sie verhältnismäßig sind. In Hamburg sind schon zwei Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt. In Stuttgart ist 2019 ein großflächiges Einfahrverbot geplant. Kürzlich hatte ein Gericht auch Fahrverbote für die Innenstadt der Pendlermetropole Frankfurt am Main von 2019 an angeordnet.

