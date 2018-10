Diesel: Angela Merkel hält Technologie nicht für Auslaufmodell

Berlin Der Diesel bleibt erstmal. Davon geht Bundeskanzlerin Angela Merkel aus. Die Technologie sei aktuell noch unverzichtbar. An der deutschen Autoindustrie übt sie dennoch scharfe Kritik.

Mit Blick auf die zögerliche Haltung der Autobauer in Sachen Hardware-Nachrüstung sagte Merkel, neben Umtauschangeboten werde es „die Möglichkeit der Hardware-Nachrüstungen geben, wo immer das technisch möglich ist. Auch hier tritt die Automobilindustrie in die Verantwortung“.

Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Kiel hat Merkel die deutsche Autoindustrie erneut heftig kritisiert. Es sei dort in der Diskussion um Schadstoffreduzierungen gelogen und betrogen worden. Etliche in der Autoindustrie hätten sich „sehr schuldig gemacht und Vertrauen verspielt“. Sie wolle dennoch, dass es weiterhin einer starke Automobilwirtschaft in Deutschland gebe.