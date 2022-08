Erste Zusage verdoppelt : Diese Summe will Deutschland anderen Ländern im Kampf gegen Hunger bereitstellen

Vertriebene aus der Region Tigray in Äthiopien stehen Schlange, um von Anwohnern gespendete Lebensmittel in einem Aufnahmezentrum für Binnenvertriebene zu erhalten. Foto: dpa/Ben Curtis

Berlin In mehreren Ländern der Welt herrscht Hungersnot. Verantwortlich dafür sind nicht nur die fehlenden Getreidelieferungen aus der Ukraine. Oft kommen mehrere Krisen zusammen. Deutschland will die Not geplagten Länder finanziell unterstützen.

Die Bundesregierung stellt laut einem Medienbericht 880 Millionen Euro im Kampf gegen den weltweiten Hunger zur Verfügung. Damit verdopple Deutschland eine erste Zusage von 430 Millionen Euro, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im März als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gemacht hatte, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben) unter Berufung auf ein Papier des Bundesentwicklungsministeriums.

Die Mittel sollen demnach dort investiert werden, „wo die Not am größten ist, weil sich mehrere Krisen überlappen“. Dies gelte etwa für dürrgeplagte Länder wie Äthiopien, Sudan und Kenia. „Dieses Geld kommt an und es sorgt dafür, dass die Entwicklungsländer unabhängiger werden können“, sagte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) den Funkemedien.

Unterstützung sollen dem Bericht zufolge auch Staaten erhalten, die besonders unter der Klimakrise und bewaffneten Konflikten leiden, wie die Sahel-Zone und die Länder im Nahen Osten. Länder wie der Libanon sind Hauptzufluchtsort für syrische Flüchtlinge und haben selbst mit steigenden Nahrungsmittelpreisen zu kämpfen. Auch Tunesien und Ägypten werden unterstützt, die stark von Getreide-Importen aus Russland und der Ukraine abhängig sind.

