Traditioneller Schlagabtausch der Parteien So war der politische Gillamoos

Friedrich Merz (CDU, links) und Markus Söder (CSU) tranken gemeinsam eine Maß Bier. Beide Parteichefs schlossen eine schwarz-grüne Koalition nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen aus. Das begründeten sie mit der aktuellen Einwanderungspolitik der Ampel-Regierung, die sie massiv kritisierten. Merz unterstützte Söder in seinem Festhalten an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).