Schlechte Noten für NRW-Spitzenpolitiker Wüst und Reul reisen mit klimaschädlichen Dienstwagen

Eine deutliche Mehrheit der Politikerinnen und Politiker in Deutschland ist weiterhin mit klimaschädlichen Fahrzeugen unterwegs. Das geht aus dem jährlichen Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfehilfe (DUH) hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach überschreiten 186 von 252 Politikern auf Bundes- und Landesebene mit ihren dienstlich genutzten Autos den EU-Flottengrenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer im Realbetrieb. Ganze 162 der Betreffenden fahren sogar regelrechte CO2-Schleudern, deren Ausstoß 20 Prozent über dem Grenzwert liegt. Von der Umwelthilfe haben sie dafür jeweils die sogenannte Rote Karte bekommen. Eine Grüne Karte für die Einhaltung des seit 2020 geltenden CO2-Grenzwertes haben dagegen nur 66 Politiker erhalten.