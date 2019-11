Sozialverbände, Opposition und CSU skeptisch : CDU-Vorschlag zur Dienstpflicht stößt auf massive Vorbehalte

Die CDU will vor einer Entscheidung über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht das Thema 2020 noch weiter vertiefen. Nicht zuletzt weil Gegenwind nicht nur von der Opposition und den Sozialverbänden kommt. Auch die Schwesterpartei ist skeptisch.

Das erklärte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag im Anschluss an ein Werkstattgespräch in der Berliner Parteizentrale. Zunächst sollten die unterschiedlichen Vorschläge genauer ausgearbeitet werden.