Erste Halbjahresbilanz : Schon 2883 Messerangriffe in NRW

Berlin Die Polizei registrierte in einer ersten Zwischenbilanz 3555 Opfer und Bedrohte. Der Innenminister sieht seine Befürchtungen bestätigt.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat die Polizei in NRW nach einer Auswertung des Innenministeriums bereits 2883 Straftaten mit Messern als Tatwaffe gezählt und dabei 3555 Opfer und Bedrohte registriert. Das ist das erste Ergebnis der zum Jahreswechsel eingeführten gesonderten Ausweisung von Messer-Angriffen. Für Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich damit seine Vermutung bestätigt: „Die Messerangriffe sind wirklich ein Problem.“ Deshalb sei es gut, dass das Tatmittel Messer auf Initiative von NRW in die Polizeiliche Kriminalstatistik aufgenommen worden sei. „Wir werden dieses Phänomen auch weiter sehr genau im Blick behalten“, sagte Reul unserer Redaktion.

Die meisten anderen Bundesländer haben noch keinen Überblick und verweisen auf die übliche Jahresauswertung, die im Frühjahr 2020 vorliegen werde. Eine bundeseinheitliche Statistik nach einheitlichen Kriterien erhofft sich Innenministerkonferenz bis 2022. In Berlin konnte die Polizei auf Anfrage Vergleichszahlen liefern. Danach sank die Zahl der Straftaten gegen das Leben, der Sexualdelikte und der Rohheitsdelikte, bei denen ein Messer eingesetzt wurde, im ersten Halbjahr von 1372 im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf nun 1270. Allerdings kann es in den nächsten Wochen noch zu Nacherfassungen kommen. Ein Vergleich der NRW-Zahlen ist wegen der unterschiedlichen Kriterien nach Auskunft des Ministeriums nicht möglich.

Das Innenministerium in Mainz hat auch noch keine konkreten Zahlen vorliegen. Es lasse sich jedoch aus einem Blick in die sonstigen Statistiken ein „leichter Rückgang erahnen“, sagte eine Sprecherin. In Niedersachsen war von 2017 zu 2018 ein sehr geringer Rückgang von 3757 auf 3754 Fälle verzeichnet worden, in Schleswig-Holstein von 1131 auf 1127, in Brandenburg von 404 auf 387, in Sachsen von 1196 auf 1167.