Kommentar zur Frauenquote : Die Wirtschaft hat die Frauenquote verdient

Düsseldorf Die Frauenquote für Firmen-Vorstände ist ein Ärgernis. Doch die Wirtschaft hat bei der Selbstverpflichtung versagt und die Politik mit Zielquoten „null“ auch noch lächerlich gemacht. Das ist unklug, denn gemischte Teams sind besser. Nun musste die Politik handeln.

Die Frauenquote ist ein echtes Ärgernis. Frauen, die es kraft ihrer Leistung an die Spitze von Unternehmen schaffen, müssen sich rechtfertigen, nicht bloß eine Quotenfrau zu sein. Für Branchen wie die Energie, in denen Unternehmen es schon schwer haben, weibliche Nachwuchskräfte zu finden, wird die Einhaltung der Vorgaben besonders schwierig. Und die Gefahr, dass Unternehmen nun Posten für Gedöns schaffen, um auf dem Papier die Quote zu erfüllen, ist groß. Und trotzdem ist die Frauenquote für Vorstände jetzt richtig.

Doch die Wirtschaft hat auf ganzer Linie versagt. Ihre Selbstverpflichtungen waren das Papier nicht wert, auf dem sie notiert wurden. Trotz aller Beteuerungen liegt der Frauenanteil in Vorständen bei mickrigen 7,6 Prozent. Schlimmer noch: Unternehmen wie Zalando und Rheinmetall haben Politiker, die sich 2015 auf weiche Vorgaben eingelassen hatten, zunächst lächerlich gemacht. Danach durften Unternehmen sich selbst eine Zielgröße setzen. Doch 70 Prozent der Unternehmen hatten die Chuzpe, zunächst als Zielgröße „null“ anzugeben, wie ein Gutachten der Bundesregierung ermittelt hat. Sie haben also nicht nur keine Frau im Vorstand, sondern peilen das noch nicht einmal an. Dass Zalando später unter öffentlichem Druck beidrehte, ändert nichts an der gezeigten Haltung.