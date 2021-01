Corona-Impfstrategie : Die vergessenen ausländischen Pflegekräfte in Privathaushalten

Oft aus einer Hand: Ein Großteil der Pflegebedürftigen wird zu Hause von Hilfskräften aus dem osteuropäischen Ausland betreut. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Düsseldorf Das Personal von Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Diensten wird gerade mit höchster Priorität gegen Covid-19 geimpft, NRW-Bürger über 80 Jahre sind als nächstes an der Reihe. Wie sieht es eigentlich für Hunderttausende ausländische Hilfskräften aus, die die hochbetagten Deutschen zu Hause pflegen?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück und Julia Rathcke

Die Corona-Impfstoff-Verteilung in Nordrhein-Westfalen läuft auf Hochtouren. Bis zum Ende dieser Woche sollen nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Josef Laumann (CDU) alle Pflegeheimbewohner des Landes die erste Dosis gespritzt bekommen haben. Menschen ab dem 80. Lebensjahr, die nicht in Heimen leben, sollen bis Freitag eine Impf-Einladung im Briefkasten haben. Das Pflegepersonal von Krankenhäusern, Pflegeheimen und ambulanten Diensten wird seit diesem Montag geimpft. Ein sensibler Bereich bleibt bislang unberücksichtigt: ausländische Pflegekräfte in Privathaushalten.

Sie werden statistisch nicht erfasst, sind längst unentbehrlich und haben viele Bezeichnungen: Betreuungskräfte, Haushaltshilfen oder „Live-In-Kräfte“ werden die überwiegend weiblichen Helfer aus dem Ausland genannt, die häufig keine Fachausbildung haben und sich um den wohl größten Teil der Älteren in Deutschland kümmern. Von mehr als vier Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland ist nur ein geringer Teil in Alten- oder Pflegeheimen untergebracht. Vier von fünf Menschen werden laut Statistischem Bundesamt zu Hause versorgt, durch Angehörige, ambulante Pflegedienste oder Menschen aus dem Ausland. Zu einem Großteil geschieht das in Schwarzarbeit, manche Schätzungen gehen sogar von 80 bis 90 Prozent aus.

Weil die Altenpflege seit Wochen zu den meist diskutierten Bereichen der Corona-Schutzmaßnahmen gehört, liegt die Frage auf der Hand, wie die besonders vulnerable Gruppe der Älteren auch zu Hause bestmöglich geschützt werden kann. Können sich ausländische Hilfskräfte impfen lassen? Gibt es eine vergleichbare Priorisierung wie bei pflegenden Angehörigen? Wie und durch wen würde die Organisation der Impfung erfolgen?

Vieles davon ist ungeklärt. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) verweist auf Nachfrage bei der Impfstrategie auf die allgemein bekannten Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko), nach der Menschen ab 80 Jahren höchste Priorität haben. Auf die Frage, ob und inwiefern häusliche Pflegekräfte berücksichtigt werden, heißt es lediglich, für die Organisation seien die Bundesländer verantwortlich. Das Gesundheitsministerium NRW wiederum verweist auf die Corona-Impfverordnung des BMG. Demnach ist anspruchsberechtigt, wer in Deutschland lebt, eine deutsche Krankenversicherung hat, oder in einer Pflegeeinrichtung/bei einem Pflegedienst tätig ist. „Sofern ausländische Betreuungskräfte bei einem ambulanten Pflegedienst beschäftigt sind, gehören Sie zum Kreis der Anspruchsberechtigten und würden in Abhängigkeit von der zu pflegenden Person mit höchster oder hoher Priorität geimpft werden“, so das Ministerium. Wie mit jener hohen Dunkelziffer von Personen umzugehen ist, die nicht bei einem Pflegedienst – legal oder illegal – hierzulande beschäftigt sind, werde derzeit geprüft.

Der SPD-Fraktion im Landtag verlangt an diesem Mittwoch im Gesundheitsausschuss Auskunft von der Landesregierung über die Situation der zumeist osteuropäischen Pflegekräfte. Der gesundheitspolitische Sprecher Josef Neumann kritisiert, dass die sogenannten 24-Stunden-Pfleger und Pflegerinnen bei der Impfstrategie außen vor seien. Zwar erfüllten Betreuungspersonen grundsätzlich die Voraussetzung nach der Verordnung, weil sie sich sehr eng um pflegebedürftige Risikopersonen kümmerten. Problem sei nur, dass sie in aller Regel nicht durch eine deutsche Krankenversicherung versichert seien, ihren Wohnsitz nicht in NRW hätten und auch nicht durch einen ambulanten oder stationären Pflegeanbieter beschäftigt würden.

„Da die größte Gefahr für immobile Pflegebedürftige, sich mit Corona zu infizieren, bei ihren Kontakt- und Betreuungspersonen liegt, ist es fahrlässig, diese Gruppe einfach zu ignorieren“, schreibt Neumann. Der SPD-Politiker fordert eine Regelung für diese systemrelevante Personengruppe. „Die osteuropäischen Betreuungskräfte sind in der häuslichen Pflege ein wichtiges Rückgrat für die betroffenen Familien“, sagte Neumann unserer Redaktion. Ohne sie würde die Versorgung der Pflegefälle für viele Angehörigen kaum umsetzbar sein. „Deshalb muss es gerade in dieser schweren Pandemiezeit eine unbürokratische Lösung geben, um auch für sie eine Impfung sicher zu stellen. Das Impfen dieser Betreuungskräfte ist unabdingbar.“

Das Bundesgesundheitsministerium schätzt, dass bis zu 700.000 Betreuungspersonen aus Osteuropa in 300.000 deutschen Haushalten arbeiten. Für NRW geht das Landesgesundheitsministerium von 60.000 bis 70.000 Haushalten aus, die Kräfte aus Polen, Tschechien, Rumänien und anderen osteuropäischen EU-Staaten beschäftigen.

Für die Arbeitskräfte, die legal über Agenturen in Familien vermittelt werden, gelten in vielen Fällen ohnehin seit geraumer Zeit strengere Corona-Auflagen. So auch bei der Vermittlungs-Agentur „Pflegehelden“, eines der marktführenden Unternehmen mit 3000 Kunden bundesweit, welches alle Betreuungskräfte nach ihrer Einreise auf Corona testen lässt, bevor sie in den Haushalten tätig werden. Auch auf die AHA-Regeln weist das Unternehmen auf seiner Website hin und informiert tagesaktuell über neue Corona-Maßnahmen und deren Auswirkungen auf häusliche Pflege durch Mitarbeiter aus dem Ausland.

„Wichtig ist, die Pflegebedürftigen selbst schnellstmöglich zu impfen“, sagt Pflegehelden-Geschäftsführer Daniel Pochhammer. Es gebe aber auch viele Nachfragen, wie es um die Betreuungspersonen stehe. Da diese allerdings im Schnitt nur sechs bis acht Wochen am Stück in deutschen Haushalten arbeiten, sieht Pochhammer in einer Impfung der Personen auch eine logistische Herausforderung – schließlich müssten Termine für beide Dosen innerhalb dieser kurzen Zeitspanne gefunden werden.

Im Nachbarland Polen, aus dem die meisten Kräfte kommen, gibt es indes noch gar keine Impfstrategie, was die Priorisierung betrifft. Wann die Betroffenen in ihrem Heimatland geimpft werden können, wo sie nicht einmal in der Pflege tätig sind, ist offen und kann theoretisch noch Monate dauern – sie gelten dort ja nicht als priorisierte Gruppe. Die Problematik gilt besonders auch für all jene, die nicht offiziell über Agenturen nach Deutschland vermittelt werden und illegal in Haushalten beschäftigt sind.

Dass sie trotz allem einen Großteil der häuslichen Pflege hierzulande stemmen, ist nicht zuletzt eine Frage des Preises. Von den größeren, offiziellen Agenturen heißt es, alles unter 2300 Euro Lohn im Monat sei unseriös. Auf dem Schwarzmarkt seien dagegen Löhne von 1500 Euro monatlich üblich.

(maxi/jra)