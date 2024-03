Hilfe für Gaza Luftbrücke als Machtprobe

Das war bei der Luftbrücke 1948 für West-Berlin so. Die USA halfen den Bewohnern der abgeriegelten Stadt, die sowjetische Blockade durchzustehen. Auf einem Höhepunkt des Kalten Krieges boten sie damit der Sowjetunion über viele Monate die Stirn. Die sogenannten Rosinenbomber wurden zum Inbegriff solcher Hilfe. Wenn die USA sich nun wieder an einer Luftbrücke beteiligen, wecken sie Assoziationen. Sie treten erneut als Retter auf – und drängen Israel im Krieg der Bilder und Narrative in eine negativ besetzte Rolle. Dass Israel überfallen wurde, weiter um vermutlich noch 100 lebende Geiseln in Gaza bangen muss, tritt in den Hintergrund, wenn nun neben anderen Ländern der wichtigste Verbündete eine Luftbrücke nach Gaza baut.