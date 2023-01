CDU prüft Ausschluss Maaßens Fass ist jetzt voll

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, zwar CDU-Mitglied in Thüringen, aber ohne Position und Funktion, hat erneut zugelangt - „unerträglich“, sagen sie in der Union. „Grenze überschritten“, „ein Schnitt muss her“. Anlass diesmal sind die Behauptungen des 60-Jährigen in einem Tweet, Stoßrichtung der „treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum“ sei ein „eliminatorischer Rassismus gegen Weiße“. Maaßen hatte zuvor schon in einem eher unbeachteten Interview von „einer grün-roten Rassenlehre“ gesprochen, die Weiße als minderwertig ansehe.