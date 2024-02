Debatte zum Krieg im Bundestag Ein beherztes, kluges Jein in der Taurus-Frage

Denn am Ende ist es Olaf Scholz, der für die Entscheidung geradesteht. Sein Amtseid verpflichtet ihn, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, und seit den ersten Tagen des russischen Angriffs ist seine Linie klar: Die Ukraine darf nicht verlieren, und zugleich darf der Konflikt nicht in einen Dritten Weltkrieg führen. Deswegen Bündnistreue statt Alleingängen, begleitet von gewisser Zögerlichkeit. Aber wollte man wirklich kritisieren, dass ein Bundeskanzler, nachdem Deutschland in zwei Weltkriegen so viel Leid über Europa gebracht hat, bei Panzern und Raketen mit Entscheidungen ringt?