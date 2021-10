Staatsverschuldung : Warum die schwäbische Hausfrau für die künftige Ampel-Koalition so wichtig ist

Meinung Berlin Die Kunstfigur der schwäbischen Hausfrau macht auch bei der künftigen Ampel-Koalition Karriere. Das lässt aufhorchen, wo doch SPD und Grünen gerne neue Schulden machen wollen.

Grünen-Chef Robert Habeck kennt die hohe Kunst der Debatte. Die „schwäbische Hausfrau“, die Kanzlerin Angela Merkel gerne in ihren Reden als Symbol für eine sparsame Finanzpolitik anführt, verwandelt er in ein vorsorgendes Elternteil, das sinnvolle Kredite für die Bildung der Töchter aufnimmt. Der rhetorische Kniff ist brillant und wegweisend für den Umgang mit Geld in der möglichen neuen Bundesregierung . Denn damit unterscheidet der Grünen-Politiker geschickt zwischen guten und schlechten Schulden. Ein Freifahrtschein für eine etwas lockerere Kreditpolitik, die Bürgerinnen und Bürger gut nachvollziehen können.

Eine solche Hausfrau hat also Chancen, bei der Ampel-Koalition Karriere zu machen. Nicht einmal die FDP, der niedrige Steuern wichtiger sind als eine solide Finanzpolitik, kann da ernsthaft widersprechen. Schließlich ist in Sachen Klimaschutz , Digitalisierung oder Bildung einiges liegengeblieben nach 16 Jahren Merkel.

Doch spinnt man den Gedanken zu Ende, dürfte die ökonomisch gewiefte Haushaltsvorständin genau bedenken, ob und in welcher Höhe ein Familienkredit sinnvoll ist. Zunächst würde sie überlegen, ob der Haushalt die Schulden in angemessener Zeit wieder zurückzahlen kann. Dabei spielt auch eine Rolle, wie die Hausfrau die künftige Zinsentwicklung und die Inflation einschätzt. Sie wird schauen, ob ihre Kinder wirklich in der Lage sind, die gesteckten Ziele in angemessener Zeit zu erreichen. Und womöglich wird sie eine gewisse Beteiligung der Begünstigten verlangen.