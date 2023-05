Zur Krise der Grünen Baerbock, Habeck und die Machtfrage

In Partei und Fraktion ist der Ärger über selbst gemachte Fehler groß, weil sie unnötig die eigenen Chancen beschneiden. Die Grünen waren in der Koalition ganz vorn, als es darum ging, die Ukraine auch mit schweren Waffen zu unterstützen. Die politische Konkurrenz staunte – waren das nicht einmal Pazifisten? Nun sind sie selbst Getriebene von Ideen, die gut gemeint, aber schlecht gemacht sind. Wieder müssen die Grünen mit einem Etikett leben: Bevormundung und Verbote kommen nicht gut an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat mit seinem zumindest in der ersten Fassung angreifbaren Heizungsgesetz viele Menschen im Land verprellt oder verschreckt. Habeck als Bürgerschreck, das war bestimmt nicht der Plan. Aber dass ausgerechnet ein Grünen-Minister eine (vermeidbare) Trauzeugen-Affäre in seiner Behörde eingestehen musste, passt zur gegenwärtigen Krise der Partei. Die Ökopartei trifft es härter, weil sie dem eigenen hohen moralischen Anspruch an Integrität in der Politik nicht gerecht werden. In der grünen K-Frage ist dennoch nichts entschieden. Aktuell hält Außenministerin Annalena Baerbock noch still. Kein Wort von ihr zu Habeck, einst ihr Mitstreiter an der Parteispitze, heute Konkurrent. Seine Fehler sind ihr Vorteil. Aber das kann sich auch schnell drehen.