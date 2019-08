Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten : Die rote Sahra steht im Verbreitungsgebiet auf Platz eins der Topverdiener

Berlin Noch-Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat sich mit Vorträgen und Büchern in dieser Wahlperiode schon mehr als 50.000 Euro dazu verdient. In der Rangliste der Bundestagsabgeordneten mit den höchsten Nebenverdiensten liegt sie damit auf Platz 47, aber im westlichen Nordrhein-Westfalen ganz vorn. Ansonsten tummeln sich dort vor allem Politiker von Union und FDP, manche mit Nebenverdiensten von über einer Million Euro.

Ermüdet hat die Wirtschaftsfachfrau möglicherweise auch, dass sie neben ihrer Ageordnetentätigkeit unermüdlich als Vortragsreisende und Buchautorin unterwegs war: In der Auflistung der Top-Nebenverdiener im Bundestag, die die Transparenzinitiative „abgeordnetenwatch.de“ gerade veröffentlicht, landet Sahra Wagenknecht immerhin auf Platz 47 der insgesamt 709 Bundestagsabgeordneten – gleich hinter dem umtriebigen FDP-Vize und Rechtsanwalt Wolfgang Kubicki. Wagenknecht gab bis zum Stichtag Ende Juli einen Nebenverdienst von mindestens 56.500 Euro in dieser Wahlperiode an.

Angeführt wird die Liste der Top-Nebenverdiener in diesem Jahr vom CSU-Abgeordneten Sebastian Brehm, der als Steuerberater neben seiner Diät auch noch mindestens 1,38 Millionen Euro eingenommen hat. Brehm erklärte „Spiegel.de“ auf Aufrage, die Einnahmen stellten den Bruttoumsatz seines Unternehmens dar, nicht den Gewinn. Nach Abzug von Personal- und Sachkosten blieben von den angegebenen Einnahmen deutlich weniger übrig. Brehm beschäftigt in Bayern mehrere Steuerberater und 25 Mitarbeiter.

Kritik gibt es von Abgeordnetenwatch vor allem an Tätigkeiten in der Wirtschaft: „Nebentätigkeiten von Politikern in der Wirtschaft sind ein Einfallstor für Lobbyismus. Durch die Postenvergabe an Abgeordnete erkaufen sich Unternehmen einen exklusiven Zugang zur Politik“, sagt Sprecherin Léa Brand. Lobbyjobs in der Wirtschaft sollten Abeordneten daher verboten werden.