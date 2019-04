Claudia Schmidtke im Interview : „Großes Informationsdefizit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen“

Düsseldorf Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung über Wartezeiten, Kommunikationsprobleme mit Ärzten, den Einfluss der Pharmalobby und die organisierte Sterbehilfe.

Schmidtke Da gibt es einige. Ich habe den Beruf ja Jahrzehnte ausgeübt. Das fängt zum Beispiel damit an, dass einige Krankenhausverwaltungen den Ärzten vorschreiben wollen, welche Implantate von welcher Firma sie verwenden können und sie damit gegebenenfalls eingeschränkt sind in ihrer Freiheit, dem Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten. Von den Personalnotständen einmal ganz abgesehen. Auch die Dokumentation ist nicht zurückgegangen, sondern umfänglicher geworden. Da hilft die Digitalisierung bisher nur in geringem Maße. Was sie früher in der Klinik als schnelle Aktennotiz aufgeschrieben haben, müssen sie heute in mehrere Systeme eingeben. Aber auf der anderen Seite nutzen manchen Kliniken auch nicht die Mittel, die ihnen die Digitalisierung an die Hand gibt, etwa Apps, mit denen die Ärzte weiterhin schnelle Notizen machen können. Da gibt es noch einiges, das bewegt werden kann.