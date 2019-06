Kommentar zu den neuen Zuwanderungsregelungen : Groko-Arbeitsnachweis

Ein Schweißer mit Migrationshintergrund arbeitet am Stahlsegment für einen Windradturm. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Die Groko schafft neue Regeln zur Zuwanderung. Doch ganz durchdacht sind sie nicht.

Es ist sicher ein gutes Zeichen, dass sich Union und SPD auf neue Regeln für die Zuwanderung geeinigt haben. Doch so sehr die Ziele des Kompromisspakets überzeugen, die Umsetzung ist bestenfalls Stückwerk.

Es fängt mir der erleichterten Rückführung von Asylbewerbern an, die keinen Aufenthaltsanspruch nachweisen können. Die können jetzt künftig in Gefängnisse gesteckt werden, um die Ausreise zu erzwingen. Das führt zu unnötiger Härte. Warum nicht einfach nur in Ausnahmefällen, etwa Kriminelle, abschieben und für die übrigen eine großzügige Bleibelösung anstreben?