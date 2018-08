Chemnitz/Hannover Bei den Ausschreitungen in Chemnitz sollen Hooligans aus dem gesamten Bundesgebiet angereist sein. Die Gruppen seien sehr gut organisiert. Der Hooliganismus erlebe eine Renaissance auf dem rechtsradikalen Flügel, sagt ein renommierter Fan-Forscher.

Die Hooliganszene gewaltbereiter Fußballfans ist nach Ansicht des renommierten Gewalt- und Fan-Forschers Gunter Pilz politisch klar dem rechten bis rechtsextremen Flügel zuzuordnen. „Die neue Hooliganszene ist ganz eindeutig rechts orientiert. Wir sehen eine Renaissance des Hooliganismus auf dem rechtsradikalen Flügel“, sagte Pilz der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Ausschreitungen in Chemnitz. Noch in den 80er-Jahren habe es unter den Hooligans nur wenige gegeben, die dem rechten Spektrum zuzuordnen gewesen seien.

In Chemnitz waren Rechtsextreme am Sonntag und Montag durch die Innenstadt gezogen. Nach Erkenntnissen des sächsischen Verfassungsschutzes waren am Montag Hooligans und Rechtsextremisten aus dem gesamten Bundesgebiet nach Chemnitz gekommen. Den Kern hatten demnach sächsische Rechtsextremisten gebildet. Laut sächsischem Innenministerium waren aber auch Hooligans aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg nach Chemnitz gekommen.