Verein soll Partei-Image verbessern: AfD-Politiker mit Migrationshintergrund gründen „Die Neudeutschen“

Frankfurt/Main Eine Handvoll AfD-Politiker mit Migrationshintergrund haben einen Verein mit dem Namen „Die Neudeutschen“ gegründet. Eigenen Angaben zufolge ist das Ziel, patriotisch gesinnte Bürger mit Migrationshintergrund für die AfD zu begeistern.

Das sagte einer der Initiatoren, der Thüringer Bundestagsabgeordnete Anton Friesen. Die Gründungsversammlung fand Friesen zufolge am Samstag in Frankfurt statt. An der Veranstaltung hätten rund zehn Personen teilgenommen. Zusammen mit Mitgliedsanträgen komme man bisher auf 20 Mitstreiter.