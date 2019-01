Peinliches Twitter-Video: Der Superstar Robert Habeck strauchelt

Meinung Berlin Robert Habeck hat sich zum medialen Lieblingspolitiker entwickelt und den Grünen traumhafte Umfragewerte besorgt. Seine jüngsten Äußerungen zu Bayern und Thüringen verraten allerdings ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Sich nur von den sozialen Diensten abzumelden, reicht da nicht.

Allerdings darf so ein Schock einem Spitzenpolitiker wie Habeck nicht die klare Sicht auf die Dinge verstellen. Er ist immer noch Vorsitzender der zurzeit zweitstärksten Partei in Deutschland. So wirkt seine Flucht aus den sozialen Medien etwas überstürzt, selbst wenn sein Vertrauen in diese Anbieter zu Recht stark gelitten hat.