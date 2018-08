Die meisten antisemitischen Delikte werden in Berlin verübt

Ein Mann demonstriert in Bonn, eingewickelt in eine israelische Flagge, gegen Antisemitismus (Symbolfoto). Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Im ersten Halbjahr 2018 hat die Polizei nach einem Medienbericht deutschlandweit 401 antisemitische Straftaten registriert - 80 davon in Berlin. Damit werden die meisten dieser Delikte in der Bundeshauptstadt verübt.

Antisemitische Kriminalität belastet Berlin nach Informationen des "Tagesspiegels" so stark wie kein anderes Bundesland. Die Polizei meldete dem Bericht zufolge für das erste Halbjahr dieses Jahres 80 entsprechende Straftaten. Das seien fast doppelt so viele wie in Bayern, das mit 43 antisemitischen Delikten in der bundesweiten Bilanz auf Platz zwei liege.