Linkspartei : Nachfolger für Kipping und Riexinger gesucht

Berlin Die Partei stellt sich personell neu auf. Doch baut sie auch inhaltlich um? Einzelne SPD-Abgeordnete erhöhen den Druck und fordern mehr Bündnisfähigkeit für eine rot-rot-grüne Koalition.

Die Linke steht vor einem personellen Umbruch: Nach Parteichefin Katja Kipping kündigte am Samstag auch ihr Co-Vorsitzender Bernd Riexinger an, Ende Oktober nicht wieder für sein Amt zu kandidieren. Die Doppelspitze war vor gut acht Jahren in einer Situation gewählt worden, als die Partei kurz vor der Spaltung stand. Die Linke muss sich nun auf dem Parteitag in Erfurt vom 30. Oktober bis 1. November personell neu aufstellen.