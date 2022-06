Parteichefin setzt sich durch : Janine Wissler als Linke-Vorsitzende in Erfurt wiedergewählt

Janine Wissler als Linke-Vorsitzende in Erfurt wiedergewählt

Janine Wissler nach ihrer Wiederwahl beim Bundesparteitag der Linken in der Messe Erfurt. Foto: dpa/Martin Schutt

Erfurt Janine Wissler ist als Vorsitzende der Linken im Amt bestätigt worden. Sie erhielt am Samstag auf dem Parteitag in Erfurt 57,5 Prozent der Stimmen.

Bei der Wahl für den für Frauen reservierten Platz in der Doppelspitze der Partei setzte sich Wissler gegen die Konkurrentinnen Heidi Reichinnek und Julia Bonk durch. Auf Reichinnek entfielen 35,9 Prozent, auf Bonk 2,5 Prozent der Stimmen.

Aussichtsreiche Kandidaten für den zweiten Posten in der Linke-Doppelspitze sind der Europaabgeordnete Martin Schirdewan und der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann.

Die letzten Monate waren für Janine Wissler „alles andere als einfach, für die Partei, auch für mich persönlich“. So sagte es die 41-Jährige vor ihrer Wiederwahl als Vorsitzende der Linken. Erst seit Februar 2021 hat die frühere Fraktionschefin im hessischen Landtag dieses Amt. Und seither ging für die Partei fast alles schief: bittere Niederlagen bei der Bundestagswahl sowie den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, ein Sexismusskandal in der Partei, der Rücktritt ihrer Co-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow.