„Superreiche am Gemeinwohl zu beteiligen“ Linke fordert Einführung von Milliardärssteuer

„Es wird Zeit, Superreiche fair am Gemeinwohl zu beteiligen“, heißt es in einem Positionspapier, das der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Dieses soll der Parteivorstand am Wochenende bei einer Tagung beschließen. Die Parteispitze fordert darin eine progressive Vermögenssteuer ab einem Nettovermögen von einer Million Euro und eine Milliardärssteuer von jährlich zwölf Prozent für Vermögen ab einer Milliarde Euro.