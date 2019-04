Gefühlte Angst : Alle haben Angst vor allen

Meinung Düsseldorf Die Kriminalitätsrate sinkt, doch die Menschen – vor allem Ostdeutsche, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund – fühlen sich unsicherer. Ein Widerspruch, der den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet.

Was aber hat das mit Deutschland heute zu tun? Ein Blick in den jüngst veröffentlichten „Viktimisierungssurvey 2017“ (Opferbefragung) macht es deutlich: Die Wissenschaftler wollten mit dem Bericht der viel diskutierten gefühlten Sicherheit der Menschen auf den Grund gehen. Mehr als 30.000 Menschen haben sie gefragt, wie sicher sie sich fühlen. Das Fazit der Erhebung: Die Menschen fühlen sich unsicherer als noch 2012, wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit alleine zu Fuß unterwegs sind.

Ostdeutsche Auch 30 Jahre nach der Wende besteht eine Kluft zwischen West- und Ostdeutschland. Ostdeutsche fühlen sich laut dem Survey nicht nur unsicherer als Westdeutsche, sie schätzen auch das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, größer ein. Beunruhigend ist auch, dass laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung mehr als 35 Prozent der Ostdeutschen sich als „Bürger zweiter Klasse“ empfinden. Diese Studie stellt auch fest: Fast die Hälfte der Ostdeutschen und immerhin 32 Prozent der Westdeutschen hätten „ein schlechtes Gefühl“, wenn immer mehr Muslime im Berufsleben in Führungspositionen kämen.

Migranten Eingewanderte und ihre Kinder geben signifikant häufiger an, sich unsicher zu fühlen, und sie befürchten stärker, Opfer von Straftaten zu werden. Dabei sind diese Unsicherheitsgefühle bei türkischstämmigen Personen besonders ausgeprägt: Hier ist der Anteil an furchtsamen Personen doppelt so groß wie bei Personen ohne Migrationshintergrund.