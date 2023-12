Japan-Expertin Annette Schad-Seifert „Japanische Kinder lernen einfach sehr, sehr viel“

Schad-Seifert Das liegt vor allem am Arbeitsmarkt und gilt auch für andere asiatische Länder, etwa für Südkorea. Wenn junge Leute nicht mindestens einen Bachelor-Abschluss haben, bekommen sie keinen attraktiven Arbeitsplatz. In welchem Fach sie diesen Grad erlangen, ist gar nicht so wichtig. Aber diesen Abschluss muss man mindestens erreichen, um sich bei einer angesehenen Firma bewerben zu können. Und in welche Firma man einsteigt, prägt das gesamte spätere Leben. Denn in Japan gibt es einen stark strukturierten Arbeitsmarkt mit Großunternehmen, die gute Gehälter zahlen und Wohlfahrtsleistungen bieten, und kleineren Betrieben, die das alles nicht anbieten. Anders als in den USA oder Europa ist dieser Arbeitsmarkt aber nicht offen, man wechselt nicht von Unternehmen zu Unternehmen und bahnt sich so einen Aufstieg. In Japan ist der Arbeitsmarkt geschlossen. Man muss also nach dem Bildungsabschluss eine Punktlandung hinbekommen. Man weiß schon als Mittelschüler, wenn ich zu Mitsubishi, Toyota oder Canon will, dann muss ich in den schulischen Leistungsprüfungen in Mathe eine bestimmte Punktzahl erreichen. Deswegen haben Eltern von Anfang an ein hohes Interesse daran, dass ihre Kinder mit guten Ergebnissen durch das Schulsystem gehen.