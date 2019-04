Kommentar zur geplanten Impfpflicht : Die Impfpflicht schützt Kinder vor ihren Eltern

Meinung Bund und Land wollen eine Masern-Impfpflicht bei Kita-Kindern einführen. Richtig so. Wer soziale Einrichtungen nutzt, muss sich auch sozial verhalten. Befremdlich ist die Haltung der Grünen.

Eltern haben die Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder und die Freiheit, über ärztliche Eingriffe zu entscheiden. Das soll auch so bleiben. Doch nie ist Freiheit unbeschränkt. Sie stößt immer dann an Grenzen, wenn sie die Freiheit anderer beeinträchtigt. Und das ist beim Thema Masern-Impfung der Fall. Weil viele Eltern nicht gegen die heimtückische Krankheit impfen lassen, die zu Hirnentzündung oder gar zum Tod führen kann, bringen sie ihre und andere Kinder in Gefahr. Zugleich sorgen sie dafür, dass die Viren sich weiter verbreiten können, obwohl die Weltgesundheitsorganisation diese eigentlich ausrotten will.