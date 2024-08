Recht auf Homeoffice Büro versus Küchentisch – Ein neuer Arbeitskampf?

Darum geht es in der Debatte auch nicht, die oft zu sehr zugespitzt wird auf ein allgemeines „Recht auf Homeoffice“. Das wäre tatsächlich absurd, denn nicht alle Firmen können ihren Angestellten mobiles Arbeiten ermöglichen. Doch, dass man gar keine gesetzlichen Regeln für das Arbeiten von Zuhause bräuchte, ist ebenso falsch. Dann wären die Arbeitnehmer alleine auf die Zugeständnisse ihrer Arbeitgeber angewiesen. Die letzten Jahre, in denen sich die Arbeitswelt massiv verändert hat, haben gezeigt, dass das auch größtenteils nicht mehr realistisch ist. Ein rechtlicher Rahmen wäre also, für alle Seiten von Vorteil, wird es ansonsten immer wieder zu harten Auseinandersetzungen kommen. Das hat der Fall des Softwareherstellers SAP gezeigt, der zuletzt sogar vor Gericht landete. Dort hatte Vorstandschef Christian Klein durchsetzen wollen, dass seine Angestellten wieder öfter im Büro arbeiten. Konkret forderte er verpflichtende drei Tage pro Woche. Der Betriebsrat legte dagegen einstweilige Verfügung ein und wollte den Fall im Zweifel sogar vorm Arbeitsgericht klären. Letztendlich konnte Klein seine Forderung außergerichtlich zwar durchsetzen, allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung: Angestellte können mit ihren direkten Vorgesetzten auch andere Regelungen treffen. Genau auf diese Flexibilität kommt es an. Und es gibt kein Zurück mehr zur absoluten Präsenz, wie es vielen deutschen Vorstandschefs vorschwebt. Das zeigt zumindest eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Demnach wünschen sich 68 Prozent der deutschen Vorstände, dass ihre Angestellten in drei Jahren wieder ausschließlich im Büro arbeiten. Und nur jeder Vierte kann sich dauerhaft hybride Arbeitsmodelle vorstellen, also zwischen Büro und Homeoffice zu wechseln. Das Problem: Die Angestellten wollen das nicht. Von sich aus würden lediglich fünf Prozent wieder jeden Tag ins Büro kommen und 35 Prozent würden am liebsten dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Das zeigen Umfragedaten der Beratungsfirma PwC.