Jede Zeit hat auch die Momente, in denen aus tausendfacher Erfahrung, aus einem überwältigendem Wissenschatz, und aus so vielen mit Herzblut geführten Diskussionen politische Wirklichkeit entsteht. So ein Moment ist jetzt. So ein Moment wird dieses Wochenende. #dbdk20 pic.twitter.com/2yMPhGChQF