Combeack der großen Koalition Ganz schön retro, die Berliner

Den Kanzler und seine SPD muss die kleine Renaissance von Schwarz-Rot hingegen nachdenklich stimmen – nicht nur, weil Regierungschefin Franziska Giffey ihren Posten verliert. Juniorpartner zu sein, hat den Sozialdemokraten fast nie genutzt. Die Merkel-Zeit lässt erneut grüßen. Sieht man vom Saarland und Niedersachsen ab, bröckelt zudem in den Ländern derzeit einiges weg. In Rheinland-Pfalz taumelt SPD-Urgestein Malu Dreyer wegen der Flutfolgen, in Mecklenburg-Vorpommern ist Manuela Schwesig wegen der Russland-Connection schwer angeschlagen, im knapp von der SPD-regierten Bremen wird im Mai gewählt, was aber bundespolitisch nicht als sonderlich relevant gilt. Die Ampel streitet, Scholz fällt die Schlichtung schwer. Eine Groko in Berlin ist daher kein Ausdruck von sozialdemokratischer Stärke - und auch kein Rückenwind für Scholz.