Nach Theologiestudium und Assessment-Center : Ditib will Imame selbst in Deutschland ausbilden

Blick in die große Ditib-Moschee in Köln. Foto: dpa/Rainer Jensen

Köln Der türkische Islamverband Ditib gilt als verlängerter Arm von Ankara - er ist direkt an die Regierung angebunden. Nun soll es Änderungen bei der Ausbildungen der Religionsbeauftragten geben. Den Grund dafür sieht die Ditib allerdings nicht in erster Linie in den politischen Vorwürfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(epd) Der Islamverband für türkischstämmige Muslime, die Ditib, beginnt in diesem Jahr mit einer eigenen Ausbildung von Religionsbeauftragten in Deutschland. Voraussetzung für die Ausbildung sei ein Bachelor-Abschluss in Islamischer Theologie und das erfolgreiche Durchlaufen eines Assessment-Centers, erläuterten der Vorstandsvorsitzende, Kazim Türkmen, und die Abteilungsleiterin Bildung, Forschung und Integration, Seyda Can.

Die Ditib komme damit einem steigenden Bedarf an Imamen nach. Eine untergeordnete Rolle spiele die Kritik, dass zu viele Imame aus der Türkei kämen und damit der Einfluss des türkischen Staates in den Ditib-Moscheen zu groß sei, erklärten die Vertreter der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion. Langfristig gelte aber: „Je mehr eigene Religionsbeauftragte wir ausbilden, desto weniger werden aus der Türkei kommen müssen.“