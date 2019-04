CDU : Kramp-Karrenbauer und Merz reden erstmals gemeinsam

Eslohe Kramp-Karrenbauer und Merz lieferten sich ein hartes Rennen um den CDU-Vorsitz. Jetzt nähern sie sich wieder an.

Die beiden Ex-Konkurrenten um das Amt des CDU-Vorsitzes, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, treten erstmals am 12. April gemeinsam bei einer Veranstaltung der CDU in Eslohe im Sauerland auf. Geplant ist die Veranstaltung in der dortigen Schützenhalle, erwartet werden mehr als 1000 Besucher. Bislang vermieden die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und ihr unterlegener Rivale Merz gemeinsame Auftritte. Beim Neujahrsempfang der CDU-Mittelstandsvereinigung im Januar redete nur die Saarländerin.