Die CDU fragt die Mitglieder : Ist die Tür erst auf...

Für diese Kreisvorsitzenden der CDU ist klar, was die Union braucht, um aus der Krise zu kommen. Foto: dpa/Ulrich Steinkohl

Meinung Die Mitglieder werden jetzt den neuen CDU-Vorsitzenden bestimmen. Das ist richtig, zeitgemäß und besänftigt die Basis. Doch die eigentlichen Probleme der Union sind damit noch lange nicht gelöst.

Das ist für die Union wahrlich revolutionär. Denn mit Basisdemokratie hat die CDU bislang nur wenig am Hut gehabt. Durch die Mitgliederbefragung ändert sich das jetzt. Intern geht man zwar davon aus, dass diese Form der Suche nach einem neuen Vorsitzenden eine einmalige Geschichte sein wird. Doch da könnte sich mancher in der Parteiführung irren: Ist die Tür erst aufgestoßen, lässt sie sich womöglich nicht mehr schließen, weil die Mitglieder Gefallen daran finden, und weil mehr Mitsprache überfällig und zeitgemäß ist. Dafür spricht auch, dass es inzwischen sogar Stimmen in der CDU gibt, die eine Doppelspitze fordern. Frühe wäre dies undenkbar gewesen. Die Union nähert sich notgedrungen den Realitäten an.

Wer freilich glaubt, mit dem Mitgliederentscheid seien die Probleme der Partei gelöst, ist politisch naiv. Die Kreisvorsitzenden sind am Samstag besänftigt gen Heimat gefahren. Mehr nicht. Die Schwierigkeiten, in denen die CDU steckt, haben sie aber nicht mitgenommen, die sind geblieben. Und auch nach der Wahl eines neuen CDU-Chefs wird sich daran so schnell nichts ändern. Selbst dann nicht, wenn vielleicht so etwas wie eine Aufbruchsstimmung in der Partei entstehen sollte. Mit wem auch immer.

Der Wahlkampf hat gezeigt, was die größte Baustelle der Union ist: Das gepflegte Sowohl-Als-Auch. Inhaltlich gab es keine überzeugende Schwerpunktsetzung, keine einheitliche Linie, keine klaren Botschaften, die verfangen haben. Weder bei der Rente, noch bei den Themen Migration oder Wohnungsnot, schon gar nicht in der Klimapolitik. Heikles wurde umschifft. Nach 16 Jahren Regierungszeit ist die Union inhaltlich entkernt. Der Fortschrittsstau im Land ist groß. Selbst an der Basis hat man im Wahlkampf gemerkt, dass man fürs Regieren nicht mehr gelobt, sondern lediglich kritisiert wird.

Ein Neuanfang muss her. Nicht nur personell. Das weiß man auch in der Partei. Die Union täte gut daran, nach der Klärung ihrer Führungsfrage in einen inhaltlichen Sanierungsprozess einzusteigen. Angesichts der anstehenden Landtagswahlen nicht ungefährlich, aber trotzdem dringend erforderlich, wenn man perspektivisch im Bund tatsächlich nur vier Jahre in der Opposition sitzen will. Wie das gehen könnte, hat ausgerechnet eine gezeigt, die als Parteichefin gescheitert ist: Annegret Kramp-Karrenbauer. Ihr Werkstattgespräch zur Flüchtlingspolitik hat seinerzeit die Gräben geschlossen, die von Kanzlerin Merkel aufgerissen worden waren. Seitdem hat die Union in der Flüchtlingsfrage zumindest eine Haltung.

Und dann stellt sich noch die Frage der Geschlossenheit, was für den politischen Erfolg unabdingbar ist. Wer neuer Vorsitzender wird, muss dringend das Verhältnis zur CSU neu austarieren. Und damit auch zum unberechenbaren CSU-Chef Markus Söder. Noch so eine Herkulesaufgabe.

(has)