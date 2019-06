CDU : Die Christdemokraten inszenieren sich als Anti-SPD

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gibt das erste öffentliche Statement der Parteiführung nach dem Nahles-Rücktritt in Berlin. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Berlin Das Drama um Andrea Nahles hilft Annegret Kramp-Karrenbauer indirekt. Die CDU will nicht enden wie die SPD, die ihre Vorsitzenden immer demontiert.

Von Kristina Dunz

Wenn es schlecht läuft im Leben, ist es manchmal ein Trost, auf jene zu schauen, denen es noch schlechter geht. Dann stellt sich wieder Demut ein und Mut, doch nicht zu verzweifeln. In einer solchen Lage ist die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrer Partei, als sie am Sonntagmorgen vom Rücktritt ihrer SPD-Amtskollegin Andrea Nahles erfährt.

Auch die Christdemokratin ist in den vergangenen Wochen und vor allem nach dem schlechten Abschneiden der Union bei der Europawahl in den eigenen Reihen schwer unter Druck geraten. Manche sagten es offen, andere hinter den Kulissen: Die Saarländerin kann es nicht. Und das mitten in der Krise der Volksparteien, die nun auch in Deutschland von vielen Wählern als unmodern, unbeweglich, unattraktiv angesehen werden – weil sie Kompromisse machen müssen. Und Hochkonjunktur haben derzeit Maximalforderungen wie nach einem sofortigen Kohle-Ausstieg – und nicht erst bis 2038.

Doch alle CDU-interne Kritik an Kramp-Karrenbauer, die Angela Merkels Favoritin für ihre Nachfolge an der Parteispitze war, ist nichts gegen die Attacke, die Nahles von eigenen sogenannten Parteifreunden zu ertragen hatte – und dann nicht mehr ertrug. Und so bitter das für Nahles und so gefährlich das für den Zusammenhalt der großen Koalition ist, so hilfreich könnte das SPD-Drama für Kramp-Karrenbauer sein. Denn die CDU hat nun parallel zu ihrer eigenen krisenhaften Orientierungssuche live die Existenznot der Sozialdemokraten vor Augen: So wollen die Christdemokraten auf keinen Fall enden. Wenn es darauf ankommt, sind sie fast noch immer zusammengerückt. Die CDU will an der Macht bleiben und nicht in die Opposition abrutschen. Das war immer das oberste Ziel.

Deshalb dringt am Sonntag aus vielen Ecken der Partei: Ruhe bewahren! Nerven behalten! Verantwortung tragen! Und das machen die drei CDU-Spitzen dann auch im Halb-Stunden-Takt in der Parteizentrale. Um 16.30 Uhr tritt Kramp-Karrenbauer im Konrad-Adenauer-Haus vor die Kameras. Kaum zwei Minuten dauert ihr Auftritt. Sie sagt, sie nehme den Rücktritt von Nahles mit Respekt zur Kenntnis. Sie sagt nicht, dass sie den Schritt bedauere. Aber sie beschreibt die gescheiterte SPD-Chefin als eine „charakterstarke, aufrichtige und verlässliche Gesprächspartnerin“. Und dann betont Kramp-Karrenbauer: „Die CDU wird weiterhin ihren Beitrag zu einer stabilen und funktionierenden Regierungsarbeit leisten.“

Fragen von Journalisten werden nicht zugelassen. Jetzt bloß keine Missverständnisse mehr auslösen wie nach der Europawahl beim Thema Meinungsfreiheit. Kramp-Karrenbauer hatte keinesfalls von Zensur gesprochen, als sie sich zum Wahlaufruf von Youtubern gegen Union und SPD äußerte. Aber es gab genügend Politiker innerhalb und außerhalb der CDU, die sie missverstanden haben und missverstehen wollten. Auch ihr Stellvertreter, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, sah sich bemüßigt, die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Das dürfte für eine Weile an ihr kleben.

Kurze Zeit später steht Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus am Mikrofon und bedauert den Rückzug von Nahles. Aber auch er sagt: „Wir sind fest entschlossen, die große Koalition fortzusetzen, weil das Land Stabilität braucht.“ Danach kommt die Kanzlerin auf die Bühne. Sie braucht keine 90 Sekunden. Nahles sei eine absolut zuverlässige Sozialdemokratin mit Herzblut und auch ein „feiner Charakter“, sagt Merkel. Ungeachtet der Entscheidungen der SPD gelte aber für die Union: „Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch mit großem Verantwortungsbewusstsein.“

Um 19.00 Uhr beginnt die Vorstandsklausur, die vor Wochen noch von konservativen CDU-Politikern und langjährigen Merkel-Kritikern als Chance gewertet wurde, die Karriere der Kanzlerin endgültig zu beenden. Nun steht sie fast als Fels in der Brandung in der CDU-Zentrale. Ihre Beliebtheitswerte sind wieder gestiegen, sie präsentiert sich als Stabilitätsanker in der Partei, in der großen Koalition, in Deutschland, in Europa und in der Welt. Wie hatte sie noch in ihrer viel umjubelten Rede vor Absolventen der Harvard-Universität in Cambridge, USA, am vorigen Donnerstag gesagt? „Überraschen wir uns damit, was möglich ist – überraschen wir uns damit, was wir können!“ Für Merkel erscheint wieder alles möglich.