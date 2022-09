Die besten deutschen Zeichner in Düsseldorf : Deutscher Karikaturenpreis – jetzt noch Karten sichern

Düsseldorf Der bekannte Kabarettist Florian Schroeder führt am Sonntag im Düsseldorfer Schauspielhaus durch ein Programm mit viel Humor, Groteske und scharfen Bildern. Präsentiert werden die Gewinner-Karikaturen des Deutschen Karikaturenpreises in ungewohnter Perspektive.

Noch drei Tage – dann wird Düsseldorf für kurze Zeit Mittelpunkt der gezeichneten Humors. Der Deutsche Karikaturenpreis wird am Sonntag, den 25. September, im Schauspielhaus der Landeshauptstadt unter dem Motto „Lass mich in Frieden“ vergeben. Rund 80 Spitzenvertreter ihres Fachs werden erwartet, die vier besten unter 1100 eingereichten Karikaturen werden prämiert. Es gibt den geflügelten Bleistift in Gold, Silber und Bronze sowie den Preis des besten Newcomers. Die Preisgelder betragen 11.000 Euro. Die Rheinische Post, die Sächsische Zeitung sowie der Bremer Weser-Kurier richten die Veranstaltung gemeinsam aus.

Noch gibt es Karten zu diesem Ereignis. Es werden dabei nicht nur viele gelungene Cartoons und Karikaturen in animierter Umgebung gezeigt, sondern auch ein vielfältiges und witziges Rahmenprogramm präsentiert. Durch die Veranstaltung führt die beliebte RP-Redakteurin Helene Pawlitzki. Die Würdigung der Preisträger nimmt der bekannte Kabarettist Florian Schroeder in gewohnter zugespitzter Rede vor – Seitenhiebe auf die aktuelle politische Situation inklusive. Stimmung macht des Frauen-Streichquartett Manon & Co., das keine klassische Musik spielt, sondern zwischen Jazz, Pop und Evergreens gekonnt variiert.

Das Schattentheater Mobilés rundet das Programm ab. Es hebt eine uralte Kulturtechnik mit Einsatz von Licht und Akrobatik auf eine ganz neue Ebene. Die Matinée am Sonntag bietet also nicht nur Humor und Satire, sondern obendrein verschieden Kultur-Acts, die in dieser Zusammenstellung einzigartig sind. Zugleich lädt eine Ausstellung mit den besten Karikaturen in die Schadow-Arkaden in der Schadowstraße 11 in Düsseldorfs Innenstadt ein. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung wird am Sonntag eröffnet und geht bis zum 16. Oktober (täglich von 10 bis 20 Uhr).