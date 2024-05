Außenministerin in Australien, Neuseeland und Fidschi Die Bedeutung von Baerbocks Reise in den Indopazifik

Am Mittwochabend startete Baerbock Richtung Bali, wo am Donnerstagmorgen der Tankstopp geplant ist. Anschließend geht es von der indonesischen Insel weiter nach Adelaide in Südaustralien. Wenn alles glattläuft, wird die Ministerin dort am Nachmittag gegen 14.30 Uhr deutscher Zeit landen.