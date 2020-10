Die katholische Bastion in der Politik : Wie viel Papst darf es sein?

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet wurde von Papst Franziskus am Donnerstag in einer Privataudienz empfangen. Es ist das zweite Mal, dass er im Vatikan vom Papst empfangen wird. Foto: dpa/---

Rom/Düsseldorf/Berlin Es ist kein Zufall, dass Armin Laschet, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, kurz vor dem entscheidenden Parteitag den Papst besucht. Der NRW-Ministerpräsident ist praktizierender Katholik – wie seine Mitbewerber Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Wie katholisch darf ein Spitzenpolitiker sein?

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat die klassische katholische Karriere eines CDU-Politikers durchlaufen. Aufgewachsen in einer gläubigen Mittelschichtsfamilie war er in seiner Heimatgemeinde St. Michael in Aachen-Burtscheid zunächst Ministrant, später Leiter in der katholischen Jugendarbeit. Er machte sein Abitur am Bischöflichen Pius-Gymnasium, war Mitglied in katholischen Studentenverbindungen und nach Abschluss seines Jura-Studiums zeitweise Chefredakteur der Aachener Kirchenzeitung.

Mehr katholisch geht kaum, wenn man nicht Priester werden will. Kein Wunder, dass sich der Bewerber um den CDU-Vorsitz kurz vor dem entscheidenden Parteitag Anfang Dezember noch einmal päpstlichen Beistand in Rom holte. Er sei beeindruckt gewesen von Kirchenoberhaupt Franziskus, ließ der 59-Jährige nach seiner Privataudienz im Vatikan wissen. Und weil es so schön in den Räumen des Heiligen Vaters war, lud der Rheinländer den Papst prompt zu einem Besuch in Deutschland ein.

Laschet macht keinen Hehl aus seiner dezidiert katholisch-christlichen Einstellung. Der Markenkern der CDU, so sagte er im „Spiegel“-Interview, sei nicht das Konservative, sondern das „christliche Menschenbild, das über allem steht“. Seine Haltung zu Flüchtlingen, zur gleichgeschlechtlichen Ehe, zur Abtreibung, zur Sterbehilfe, aber auch zur Sozial- und Wirtschaftspolitik ist geprägt von kirchlichen Lehrsätzen, auch wenn er, wie er zugibt, „manchmal mit der katholischen Kirche“ hadere.

Seine Mitbewerber stehen ihm da nicht nach. Norbert Röttgen und Friedrich Merz sind ebenfalls praktizierende Katholiken, der erstere fühlt sich eher beim progressiven Flügel der Kirche zu Hause, der letztere sucht gern den Rat konservativer Bischöfe wie den des Kölner Kardinals Rainer Woelki. Auch bei der SPD haben die Katholiken zuletzt stark aufgeholt, zwei Parteivorsitzende der jüngeren Vergangenheit wie Franz Müntefering und Andrea Nahles sind gläubige Kirchgänger. Im Bundeskabinett weist der Saarländer und Außenminister Heiko Maas (SPD) einen ähnlichen katholischen Lebenslauf wie Laschet aus. Und selbst der linke Populist Oskar Lafontaine kann seine katholischen Wurzeln nicht verleugnen.

Der Anzahl der Katholiken in politischen Spitzenämtern steht kein entsprechender Anteil in der Gesamtbevölkerung gegenüber. Fast 40 Prozent beträgt die Quote der Religionslosen in Deutschland inzwischen, die Mitglieder der katholischen Kirche kommen auf 27 Prozent und liegen damit noch vor den Protestanten, die einen Anteil von 25 Prozent an allen Bewohnern der Bundesrepublik haben. Die Muslime kommen übrigens auf knapp sechs Prozent und haben nur zwei Vertreter unter den 709 Bundestagsabgeordneten.

Liegt der Anteil der Katholiken bei den Volksvertretern mit knapp 25 Prozent ungefähr auf dem Niveau der Gesamtbevölkerung, so sind zehn der 16 Mitglieder des Bundeskabinetts katholisch. Auch der Vorsitzende der größten Bundestagsfraktion, der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus, bezeichnet sich als praktizierenden Katholiken.

Die christlichen Werte und sogar manche Vorschriften der katholischen Kirche haben für diese Politiker bindende Funktion. Zwar beteuern die meisten, dass sie zwischen religiöser Zugehörigkeit und praktischer Politik unterscheiden. Aber die Verbindungen zur Kirche sind für viele so stark, dass es durchaus eine gegenseitige Durchdringung gibt. Nicht zuletzt der Papstbesuch Laschets zeigt, dass solche Begegnungen im Vorfeld von Parteitagen, die über die Zukunft von Kandidaten entscheiden, nicht unwichtig sind.

Doch man tut den gläubigen Politikern Unrecht, wenn man sie auch nur in Ansätzen als Befehlsempfänger der Organisation Kirche ansieht. Trotz gelegentlicher Besuche – ob im Vatikan oder in den diversen Generalvikariaten – ist die katholische Kirche nur eine der gesellschaftlichen Gruppen, die Einfluss auf das öffentliche Leben nimmt. Selbst in der Wolle gefärbte Katholiken müssen Rücksicht nehmen auf die Menschen, die entweder kirchenfern oder konfessionslos sind. Denn die politischen Milieus sind längst so aufgeweicht, dass sie für konfessionell oder gewerkschaftlich gebundene Politiker keine sichere Bank mehr darstellen. Und das um so mehr, als auch die Mitglieder der großen Kirchen sich von ihren Spitzenleuten nicht vorschreiben lassen, was sie denken und wen sie wählen sollen.

Insofern darf ein Politiker seinen Glauben durchaus auch in seinem Amt leben, wenn er nicht bestimmte Gruppen begünstigt oder Andersdenkende vernachlässigt. Mit dem christlichen Menschenbild dürften auch Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften oder auch Humanisten oder engagierte Menschenrechtler und Sozialreformer kein Problem haben, von wenigen eingefleischten kämpferischen Atheisten einmal abgesehen. Am ehesten könnte man gläubigen, vor allem katholischen Politikern vorwerfen, dass sie auf die steuerliche Finanzierung der Kirche und ihre vielfältigen Aktivitäten in der Gesellschaft nicht verzichten wollen. Doch solange diese Katholiken das offen bekennen, steht es den Bürgern frei, andere Gruppen zu wählen – wie FDP, Piraten oder Linke, die genau diesen Einfluss verringern wollen.