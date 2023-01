200 Euro Zuschuss Studierende warten weiter aufs Energiegeld

Das Studentenwerk hofft unterdessen auch auf strukturelle Verbesserungen bei der staatlichen Studienfinanzierung, vor allem beim BAföG. „Der BAföG-Grundbetrag muss so rasch wie möglich erhöht werden, damit er an die steigenden Preise angepasst wird. Nötig ist ein Plus bei der Wohnkostenpauschale, denn von den 360 Euro zurzeit kann man sich in den meisten Hochschulstädten kein WG-Zimmer leisten“, sagte Vorstandschef Anbuhl. Zudem forderte er einen automatischen Inflationsausgleich. „Das BAföG muss regelmäßig an die Entwicklung von Preisen und Einkommen angepasst werden. Das müsste die Bundesregierung parallel zur Einmalzahlung und unabhängig davon anpacken. Das ist die beste Armutsprophylaxe.“