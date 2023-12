Persönlichkeiten des Jahres Die Aussteigerin – Sahra Wagenknecht vor neuer Parteigründung

Die in Jena geborene Politikerin hat einen Vorteil: Sie ist sehr populär und kommt beim Publikum an. Sie ist häufig zu Gast in Talkshows, punktet mit rhetorischem Talent und Charisma. Stets makellos in Kostümen gekleidet, pflegt sie das Image der kühlen Intellektuellen, die einen vermeintlich unabhängigen Blick auf die Dinge hat. Ihr „Manifest für Frieden“, veröffentlicht mit der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer zu Beginn des Jahres 23, befeuerte die Debatte im Land über das „richtige“ oder „falsche“ Vorgehen mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Ihrem Aufruf zur Demonstration „Aufstand für den Frieden“ am Brandenburger Tor folgten viele Menschen - auch aus dem anti-demokratischen Spektrum.