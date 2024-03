Finanzminister Lindner fordert Einsparungen Die Ampel steht beim Bundeshaushalt 2025 vor einem Kraftakt

Anders als bei früheren Haushaltsberatungen sollen die Ministerien vor Etataufstellung keine flexiblen Ausgabenwünsche mehr anmelden dürfen. Der Finanzminister gibt ihnen dieses Mal enge Ausgabengrenzen vor und verlangt von ihnen bis zum 19. April Einsparvorschläge. Dieses strenge Verfahren sei mit dem Kanzleramt und dem Bundeswirtschaftsministerium abgestimmt, hieß es am Donnerstag im Finanzministerium. So will man verhindern, dass die Ministerien wie im vergangenen Jahr viel zu hohe Ausgaben fordern. „Sollten die Anmeldungen nicht den ressortspezifischen Obergrenzen entsprechen, können diese nicht akzeptiert werden“, schrieb der Finanzminister in einem Brief an die Ressorts. Der Bundeshaushalt soll im Kabinett Anfang Juli beschlossen werden. Üblicherweise billigt ihn der Bundestag im Spätherbst.