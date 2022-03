Weitere Entlastungen sind notwendig : Die Koalition muss neu handeln

Meinung Berlin Die Folgen des Ukraine-Krieges machen auch den Deutschen immer mehr zu schaffen. Ob an der Tankstelle oder im Supermarkt. Die Koalition muss deshalb jetzt zügig handeln. Sie sollte für weitere Entlastungen sorgen - wie seinerzeit in der Corona-Krise.

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat kürzlich eine Prioritätenliste festgelegt. Auf die Frage, ob es für einige Lebensmittel eine Senkung der Mehrwertsteuer geben müsse, antwortete er, erste Priorität habe die Hilfe für die Menschen in der Ukraine . Zweite Priorität sei in der Folge des Krieges der Kampf gegen den Hunger auf der Welt – um dann die Frage nach der Mehrwertsteuer unbeantwortet zu lassen.

Wie Özdemir und viele andere in der Bundesregierung im Moment argumentieren, ist nicht falsch. Im Gegenteil. Die Menschen in der Ukraine erleiden derzeit die größte Katastrophe schlechthin. Und auch die Folgen des Krieges für Schwellen- und Entwicklungsländer werden mit Blick auf die Versorgung mit Agrarprodukten weitaus dramatischer sein als das, was beispielsweise der deutsche Autofahrer derzeit an der Tankstelle erlebt. Trotzdem gilt: Die eine Priorität schließt andere Prioritäten nicht aus.