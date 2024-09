Thüringer Landtag Ein unwürdiges Schauspiel

Die AfD ist bekannt dafür, dass sie Sand ins Getriebe streut, um demokratische Institutionen zu diskreditieren. Denn wenn die Politik mit sich selbst beschäftigt ist, anstatt sich um die Probleme im Land zu kümmern, sorgt das bei der Bevölkerung für einen weiteren Vertrauensverlust in die Handlungsfähigkeit von Regierungen in Bund und Ländern. Davon profitiert am Ende ausgerechnet wieder die AfD. Das weiß auch Björn Höcke.